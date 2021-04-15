В Китае нашли погребальные бронзовые зеркала возрастом более 2000 лет

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Крупное кладбище было найдено на северо-западе страны в провинции Шэньси.

Некрополь был расположен в городке Гаочжуан, в нем было найдено более 400 древних захоронений. Исследуя их, археологи обнаружили множество ритуальных погребальных предметов, в том числе сосуды из керамики и бронзы.

Найденные предметы относятся к ранней эпохи династии Западная Хань (202 до нашей эры —8 год нашей эры). Больше всего археологов впечатлили бронзовые зеркала. Некоторые из них сохранились настолько хорошо, что до сих пор соответствует своему предназначению.

Такие зеркала укладывали в могилы аристократов в рамках погребального ритуала проводов умершего в загробный мир. Большинство зеркал было положено рядом с головой покойного, на них наносили надписи с пожеланиями лучшей жизни после смерти.

Согласно верованиям древних китайцев, зеркала были нужны умершим для того, чтобы наслаждаться своим отражением в ином мире. Характерно, что зеркала были найдены не только в женских, но и в мужских захоронениях. Вероятно, это означает, что в китайской культуре у мужчин было так же принято любоваться собой, как и у женщин.

Диаметр зеркал варьируется от 8 до 22 см. Самые древние из них были созданы в конце периода Сражающихся царств (475-221 гг до нашей эры), самое позднее датировано концом династии Западная Хань.