Джоан Роулинг выпустит новую книгу «Рождественская свинья»

Об этом сообщается на сайте британской писательницы.

Новая книга для детей Джоан Роулинг выйдет в свет 12 октября 2021 года. Это занимательная и трогательная приключенческая история о том, как ребенок ищет свою любимую игрушку.

Книга не связана с предыдущими работами писательницы, ее целевая аудитория — дети старше 8 лет, говорится в описании издания.

Сюжет рассказывает о том, как маленький главный герой любит свою детскую игрушку — свинку, которая всегда находится рядом с ним. Однако накануне Рождества игрушка пропадает, и мальчик отправляется в волшебное путешествие ради ее спасения.

12 октября печатная версия книги будет опубликована на английском и еще более 20 других языках. В России книга будет опубликована в издательстве «Азбука-Аттикус».