В «Больших гастролях» примут участие более 250 российских театров

14.04.2021
Фото: Минкультуры РФ
В федеральном проекте «Большие гастроли» в 2021 году примут участие как столичные коллективы, так и труппы из регионов. Кроме того, в проекте участвуют представители ближнего зарубежья, отметила Манилова.
В текущем году на гастроли получено более 500 заявок, это рекордное количество запросов, показывающее спрос, подчеркнула замминистра. Планируется, что в 34 регионах страны выступят 22 федеральных театра. В их числе — Театр имени Евгения Вахтангова, мхт имени Чехова, Театр Наций, «Ленком Марка Захарова» и др.
Важным направлением остается поддержка зарубежных русских театров, подчеркнула Манилова. В Пскове, Смоленске и Великих Луках выступит Тбилисский государственный русский академический театр имени Грибоедова. Зарубежное направление программы откроет Российский Академический Молодежный театр, который выступит в Туркмении и в Южной Осетии.