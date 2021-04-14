Австрия поблагодарила Россию за возвращение культурных ценностей, вывезенных в годы ВОВ

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С соответствующим заявлением выступила первый секретарь австрийского посольства в Москве Николь Гризмайер.

Слова австрийского дипломата прозвучали в ходе выступления на круглом столе «Охрана культурных ценностей: российско-австрийское пространство сотрудничества». Гризмайер заявила, что ее страна искренне благодарна России за передачу Вене ценностей, попавших после Второй мировой войны в СССР.

Народы Австрии и России связывают долгие годы тесного сотрудничества, в том числе в сфере искусства и культуры, подчеркнула Гризмайер. Особенно важно продолжать такое направление, как защита культурного наследия, отметила она.

В декабре 2020 года культурные ценности, похищенные нацистами в СССР, были переданы из музея Зальцбурга в РФ. Перед этим в Австрию были возвращены культурные ценности, после окончания Второй мировой войны попавшие в СССР, напомнила дипломат. «Мы искренне благодарны российской стороне за это. В настоящее время идет активная работа по передаче Вене архивных документов австрийского происхождения», — добавила Гризмайер.

В 2013 году Россия вернула Австрии коллекцию книг австро-венгерских князей Эстерхази, состоящую из уникальных изданий ХV-ХVIII веков. Собрание было вывезено в СССР из Австрии в 1945 году.

В настоящее время идут переговоры о возвращении 22 фондов документов, вывезенных в СССР во время Второй мировой войны. Речь идет об архивах различных еврейских организаций довоенного периода, содержащих более 2400 единиц хранения. Сейчас материалы находятся в Российском государственном военном архиве.