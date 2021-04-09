Театральный режиссер Рудольф Фурманов умер в 82 года

Фото: mironov-theatre.ru

Актер, телеведущий и продюсер скончался после продолжительной болезни, сообщает телеканал «78».

В числе главных заслуг Рудольфа Фурманова, напоминает канал, — открытие петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, основание Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» и создание цикла передач «Театральная гостиная» на телеканале «Санкт-Петербург».

Фурманов — коренной ленинградец. Родился в еврейской семье Давида Фурмана и Елизаветы Ивановой.

Сниматься в кино начал с детства, сыграв роли в фильмах «Первоклассница», «Алеша Птицын вырабатывает характер» и «Кортик». В 1962-1964 годах отучился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского (ныне РГИСИ).

В целом как актер Фурманов сыграл более 80 ролей в театре и кино. Был лауреатом премии правительства Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры». Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ.

В концертной деятельности был партнером Вадима Медведева, Сергея Филиппова, Николая Симонова, Евгения Лебедева, Анатолия Папанова, Евгения Леонова, Михаила Козакова, Валентины Ковель, Владислава Стржельчика, Юрия Яковлева и Андрея Миронова. Этой части творческой жизни посвящена его книга «Из жизни сумасшедшего антрепренера».