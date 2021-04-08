В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Горький Fest»

Фото: vk.com/gorkyfest52

Мероприятие состоится с 9 по 23 июля и будет посвящено 800-летию города.

Фестиваль станет пятым по счету, отметили организаторы. В этом году он будет идти в два этапа — сначала 9 июля откроется киношкола «Горький film», а 16 июля торжественно откроется традиционная часть смотра.

В киношколе смогут поучаствовать жители Нижнего Новгорода и области. Участники под наставничеством режиссеров, продюсеров, сценаристов и операторов снимут короткометражный фильм продолжительностью 3 минуты.

В рамках деловой программы смотра пройдет питчинг проектов короткометражек с призовым фондом 3 млн рублей.