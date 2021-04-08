Сибирские ученые воспроизведут швейные технологии палеолита

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Археологи решили реконструировать древние способы шитья.

Для эксперимента ученые сделают точные копии древних игл, используя для этого методы каменного века, в том числе вырезание, шлифовку и выстругивание орудий из кости с помощью каменных резцов. Ученые попробуют сшивать шкуры животных, анализируя поведение и трасологию древних орудий.

Чтобы реконструкция палеолитических швейных технологий была более корректный, эксперты собираются учесть и этнографический опыт, рассказал журналистам младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко.

Древнейшие в Сибири швейные иглы были найдены на Алтае, в Денисовой пещере. По мнению ученых, в этом регионе шить одежды начали около 40 тыс. лет назад.

Благодаря шитью древние люди научились осваивать новые территории, выживания в суровом послеледниковом климате древней Сибири. Швейное производство становилось все более совершенным благодаря обработке материалов. Если в начале верхнего палеолита одежда создавалась из шкур крупных животных, имевших толстую кожу, то около 30 тыс. лет назад люди стали более активно охотиться на мелких зверей, таких, как зайцы, лисы и песцы. Их шкурка более тонкая и теплая, поэтому для шитья использовались уже не каменные орудия и массивные костяные проколки, а миниатюрные иглы с ушками, отметил ученый.