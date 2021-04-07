В Минкультуры не ждут увеличения заполняемости кинозалов к лету

07.04.2021

Об этом глава Департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко заявила на форуме «Российский кинобизнес – 2021».

По словам представителя ведомства, к лету допустимый процент заполняемости кинозалов вряд ли вырастет до 75%. «Мы не должны испытывать иллюзий, что все закончится к лету и будет стопроцентная заполняемость зала», — заявила Максимченко.

По ее мнению, оптимистичные прогнозы выглядят несбыточными с точки зрения статистики коронавируса на данный момент.

С 22 января максимальная заполняемость залов в Москве была увеличена с 25 до 50%. Была возобновлена работа библиотек, музеев и других учреждений культуры, а также проведение массовых культурных мероприятий. Но для них сохраняются условия максимального количества посетителей в 50%.