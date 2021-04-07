В «Царском Селе» высадят около 300 тысяч цветов

Первые цветы будут высажены в Екатерининском и Александровском парках в конце апреля, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В этом году в весеннем оформлении сделали ставку на виолу (анютины глазки): впервые из 15 тысяч этих цветов 25 сортов составят яркие композиции. Около 300 тыс. штук цветочной рассады уже вырастили для этого в оранжерейном комплексе музея-заповедника «Царское Село».

Несколько цветков виолы уже распустились в теплицах. Компанию анютиным глазкам в парковых цветниках в мае составят традиционные тюльпаны.

«Мы продолжим развивать тему овощных цветников, которые характерны для XVIII века: в парках появятся несколько сортов перца, фенхель, шалфей и даже помидоры. А историчность музейных парков подчеркнут винтажные левкои, кларкия и трахелиум», — говорит главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Императрицей цветников царскосельских парков останется роза. Как всегда, будут высажены розы преимущественно исторических сортов. Старинные розы отличает сильный аромат, а особую эксклюзивность придает то, что они цветут однократно, и их цветение надо успеть увидеть.



Коллекция старинных роз музея-заповедника в этом году пополнилась сортами Blush Damask (1759), Souvenir du Docteur Jamain (Франция, 1865), Blanche Fleur (Франция, 1835). В 1829 году в Берлине прошел знаменитый праздник «Белой розы» по случаю 30-летия императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, — ее называли Белой розой, или Белым цветком. Это событие вдохновило французского ботаника и селекционера Жан-Пьера Вибера назвать одну из своих новинок «Бланш Флер» («Белый цветок»).

Украсит цветники и роза «Графиня Воронцова» (1829) — самый старый сорт российской селекции, сохранившийся до наших дней. Директор Никитского ботанического сада Николай Гартвис, который вывел этот сорт, назвал его в честь Елизаветы Воронцовой — супруги губернатора Крыма Михаила Воронцова.