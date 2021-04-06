«Нежность»: история любимой песни Юрия Гагарина

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Композиция «Нежность» была написана в 1965 году поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым и композитором Александрой Пахмутовой в цикле «Обнимая небо».

Как вспоминал позднее Добронравов, вначале была музыка, однако уже на первом этапе работы над композицией появились строчки «Опустела без тебя Земля», которые и дали музыкальный импульс.

Авторы песни хорошо знали первых космонавтов, летчиков-испытателей. Тема полетов для них была волнующей и близкой. Как писал Сент-Экзюпери, «летчик улетает и не возвращается».

В числе знакомых авторов песни были жены летчиков-испытателей в Жуковском, которые иногда в разговоре говорили им: «Вот из этого подъезда только я одна с мужем, остальные — вдовы».

Однажды перед полетом летчик Владимир Комаров попросил Юрия Гагарина передать Николаю Добронравову благодарность за его песню «Нежность». Из этого полета Комаров не вернулся — 24 апреля 1967 года он погиб.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова позднее, рассказывая о первом исполнении песни, признались, что из всех премьер их песен главной была «Нежность». Ее первое исполнение, по словам Добронравова, состоялось в декабре 1965 года в Колонном зале, в сопровождении оркестра Юрия Силантьева.

Перед тем как спеть песню, Майя Кристалинская сказала несколько слов о том, что она волнуется, потому что песня ей очень нравится, отметил Добронравов. «Майя хотела как-то подогреть интерес к песне. И надо сказать, когда она спела, зал эту песню принял, но не так, как удачную премьеру или будущий шлягер, не было абсолютно никакого успеха, были хлопки», — вспоминал поэт.

Однако сдержанный прием не расстроил Кристалинскую — она настолько была уверена в этой песне, что стала петь ее в каждом концерте, «раскручивать». «Так далеко не все исполнители поступают. И как она сама была счастлива — звонит, говорит: «Знаешь, как принимали сегодня «Нежность»? Меня теперь не отпускают со сцены». Это был героический поступок в то время», — рассказала Пахмутова.

Несмотря на премьерный провал «Нежности», Кристалинская упорно продолжала включать ее в свои концерты. В конце концов песня сделала ее «Лучшей певицей года».

Принять песню слушателям помогли фестиваль «Красная гвоздика» в Сочи 1967 года и мелодрама Татьяны Лиозновой по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Плющихе», которая вышла на экраны в 1967 году. В исполнении Татьяны Дорониной песня стала одной из полноценных героинь фильма.

После выхода кинокартины на экраны страны песня стала настоящим хитом. Год спустя, 27 марта 1968 года, первый космонавт планеты погиб вместе с инструктором Владимиром Серегиным во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 у подмосковной деревни Новоселово. Хотя текст песни был создан за два года до роковой даты, для многих «Нежность» стала реквиемом по Гагарину.

У песни есть мужская и женская версии. Женскую пела Кристалинская и Анна Герман. «Мужской» вариант носил название «Твоя нежность» с той же мелодией, но другими стихами, которые написали Сергей Гребенников и Николай Добронравов в 1966 году. Впервые ее исполнил Юрий Гуляев.

У многих музыкантов песня связалась с их личной историей. Многое могли бы рассказать о себе и своей «Нежности» Алла Баянова, Маргарита Суханкина, Тамара Гвердцители, Тамара Синявская, Георгий Гаранян, Людмила Зыкина, Людмила Сенчина, Татьяна Буланова и другие.

Песня шагнула и за границы Советского Союза, покорив классического гитариста Френсиса Гойю, который написал по ее мотивам 9 инструментальных интерпретаций. Также песню исполняли кубинка Лурдес Гиль на испанском языке, француженка Фрида Боккара по-русски, и немецкие исполнители.