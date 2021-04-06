Внучка архитектора Мельникова обвинила Музей архитектуры в похищении архивов ее деда

Об этом сообщает T elegram-канал M ash.

В 2014 году Екатерина Каринская лишилась своей прописки в доме Мельникова на Арбате. Памятник советского авангарда перешел в распоряжение Музея архитектуры имени Щусева и стал Музеем Мельниковых.

Теперь женщина утверждает, что из дома забрали уникальные архивы ее деда, в том числе рисунки, макеты зданий и чертежи, которые затем были незаконно использованы в книге о Константине Мельникове, опубликованной в 2017 году.

В свою очередь представители Музея архитектуры имени Щусева утверждают, что все необходимые соглашения с правообладателем архива были подписаны, им оказалась другая внучка архитектора — Елена Мельникова.

Каринская опротестовала соглашение в суде, потребовав 500 тыс. рублей за моральный ущерб, а также изъятия из продажи книги о своем предке.