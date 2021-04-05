Фильм «Мы» по роману Замятина выйдет в российский прокат осенью

Картину снял режиссер Гамлет Дульян.

О предстоящей премьере говорится в материалах, представленных компанией-прокатчиком «Каро-Премьер» на форуме «Российский кинобизнес – 2021».

Действие фильма происходит в постапокалиптическом мире. Люди ведут отчаянную борьбу за ресурсы, а также за космический корабль, в создании которого принимает участие инженер по имени Д-503.

Сценарий фильма основан на одноименном романе Евгения Замятина. Книга была написана более 100 лет назад.

Ранее в беседе с ТАСС Дульян отметил, что роман «Мы» до сих пор остается злободневным и мощным социальным произведением, поднимающим острые темы. В картине сыграли Егор Корешков, Филипп Янковский, Елена Подкаминская, Юрий Колокольников и другие.