В Доме музыки прозвучат редкие сочинения русских композиторов

Автор: Nevermind2 - собственная работа , Общественное достояние, Ссылка

Об этом сообщила пресс-служба ММДМ в понедельник.

Цикл концертов «Русская музыка в Новом зале» Московский международный Дом музыки (ММДМ) проведет с 8 апреля по 24 июня. Слушатели познакомятся с редкими работами отечественных композиторов.

Программа представит всю экспозицию русского музыкального искусства с момента становления отечественной профессиональной композиторской школы в XIX веке до середины XX века, рассказала худрук проекта, доцент Московской консерватории Ольга Приз.

По ее словам, главной особенностью камерных программ станет исполнение редко звучащих сочинений, многие из которых не были записаны ни разу и никогда не издавались на пластинках или дисках.

Откроется вечер циклом «Русская музыка. Фортепианные квинтеты». Солисты столичных оркестров Николай Попов, Евгений Иванов-Рощин, Алексей Богорад, Владимир Мезенцев и Михаил Шиленков исполнят фортепианные квинтеты для духовых инструментов Антона Рубинштейна и Николая Римского-Корсакова. Также прозвучит музыкальная картина Михаила Ипполитова-Иванова «Вечер в Грузии».

В афише программы шесть концертов, в том числе сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, а также их современников, которые были написаны для фортепиано, голоса, струнных и духовых инструментов.