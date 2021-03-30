Проститься с погибшим Александром Липницким приехали Сукачев, Лепс и Намин

30.03.2021
Музыканта похоронят на кладбище неподалеку от села Аксиньино Московской области, где Александр Липницкий провел детство и вырос.
Проститься с музыкантом приехали артисты Григорий Лепс, Гарик Сукачев, музыкальный критик Артемий Троицкий, создатель группы «Цветы» Стас Намин и другие.
Александр Липницкий утонул 25 марта в Москве-реке во время прогулки на лыжах. Как стало известно, исполнитель пытался спасти свою собаку, которая провалилась под лед.Липницкого нашли водолазы только спустя двое суток после гибели.