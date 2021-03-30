Библиотека искусств представила выставку «Вахтанговцы и Библиотека — сто лет вместе»

Экспозиция посвящена творческому содружеству РГБИ и Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова.

Посетители смогут увидеть фотографии актеров, сцены из спектаклей, пригласительные билеты, театральные программы, книги, фото и документы с автографами Рубена Симонова, Евгения Вахтангова и других артистов и режиссеров театра.

Вниманию гостей также предстанут эскизы костюмов и декораций к известным спектаклям, которые создавались в стенах библиотеки, уникальные шаржи Бориса Щукина на своих коллег по театру, редчайшие французские издания XIX века, которые изучал художник Зиновий Марголин, работая над декорациями для бенефисного спектакля Василия Ланового «Фредерик, или Бульвар преступлений» в 2002 году.