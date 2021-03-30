Второе высшее образование в творческих вузах могут сделать бесплатным

Комиссия правительства поддержала соответствующий законопроект.

Документ предусматривает возможность получить второе высшее образование для ряда творческих профессий на бюджетной основе, сообщили «Известия».

С инициативой выступило Министерство культуры России. Если законопроект будет одобрен Госдумой, граждане смогут бесплатно получать второе высшее образование по некоторым творческим специальностям.

В частности, такая возможность будет открыта для желающих стать режиссерами, дирижерами и композиторами. Как пояснил член правительственной комиссии Владимир Груздев, в случае принятия законопроекта творческие и талантливые люди смогут поступить на бюджетное место.