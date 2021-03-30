В Оксфорде назвали «пропагандой белой гегемонии» Моцарта, Бетховена и нотную запись

Ряд преподавателей и студентов университета выступили с заявлением в духе движения Black Lives Matter.

Активисты требуют реформировать курс классической музыки, сообщает британская The Telegraph. По мнению некоторых профессоров, текущий учебный план пропагандирует «идеи белого превосходства», потому что в нем слишком много внимания уделяется произведениям композиторов-классиков Моцарта и Бетховена, которые были белыми и к тому же сочиняли музыку в «период рабства».

Инициаторы предлагают сделать обучение игре на клавишных инструментах и дирижирование оркестром факультативными занятиями, так как они «концентрируются на белой европейской музыке», «пропагандируя белую гегемонию» и причиняя огромный дискомфорт (great distress) студентам с другим цветом кожи. Кроме того, большинство преподавателей таких дисциплин являются белыми мужчинами, а не цветными и не женщинами.

Кроме того, в учебном заведении объявили «проявлением колониализма» саму нотную грамоту, назвав ее «колонизаторской системой знаковых средств», которая «не сряхнула с себя связи с колониальным прошлым», поэтому является для некоторых студентов «подобием пощечины».

Хотя в программу Оксфорда входит изучение хип-хопа и джаза, авторам предложений, которые стали известны журналистам из The Telegraph, кажется необходимым ввести вместо курсов по Шуберту и средневековому французскому композитору Гийому де Машо курсы по африканской и попмузыке.