В Большом зале Минкультуры наградят лауреатов премии «Лучшие книги и издательства года – 2020»

Торжественная церемония состоится 31 марта в 16.00, сообщили организаторы.

Список лауреатов премии «Лучшие книги и издательства года – 2020» опубликован в «Литературной газете». Были отмечены более тридцати изданий и авторов в номинациях «поэзия», «проза», «история», «публицистика», «живопись», «музыка», «религиоведение», «культурология» и «теория войн».

Премия «Лучшие книги и издательства года» была учреждена в 2000 году Российской государственной библиотекой, Русским биографическим институтом, «Литературной газетой» и Культурно-просветительским центром «Орден». За 21 год ее удостоились многие выдающиеся деятели культуры, науки и политики, в том числе Евгений Примаков, кинорежиссер Никита Михалков, академик Лео Бокерия, президент Академии военных наук, генерал армии Махмуд Гареев, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, космонавт Юрий Батурин, американский философ Стивен Коэн, китайский переводчик русской литературы У Хао и многие другие достойные авторы.

В числе нынешних лауреатов — Александр Звягинцев («Суд народов», юбилейное издание к 75-летию Нюрнбергского международного военного трибунала). Являясь крупнейшим специалистом по этой тематике, он ведет и свой личный «Нюрнберг» в память своего деда-партизана, повешенного немцами в Киеве.

Журналист Дмитрий Шеваров удостоен премии за книгу «Ушли на рассвете» — о 25 юных поэтах, не вернувшихся с войны. Также отмечена работа Александра Ужанкова, открывшего личность веками бывшего безымянным автора «Слова о полку Игореве».

Важное значение, по мнению устроителей награды, имеет книга профессора Александра Щипкова «Дискурс ортодоксии. Описание идейного пространства современного русского православия». Отмечена также работа Александра Окорокова «Русская эмиграция в наградах и знаках», изданная Институтом культурного наследия имени Лихачева.

Жюри награды отметило «Ассоль» — сборник русских поэтов от Москвы до Праги, Владивостока, Берлина, Тель-Авива, изданный в Чехии Олегом Крыловым.