В Болгарии нашли письмо на глиняной табличке возрастом 7000 лет

Артефакт был обнаружен в остатках поселения, существовавшего в переходный периодом от каменного века к медному.

Раскопки осуществлялись неподалеку от города Бата, муниципалитет Панагюриште, в южной части центральной Болгарии, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Ученые нашли табличку из необожженной глины возрастом около 7000 лет. Она покрыта линиями, по мнению археологов, являющимися так называемым протописьмом. Этот термин был введен в научный оборот в 1960-е годы после находки в Румынии трех подобных табличек с загадочными знаками.

Эксперты решили, что гравюры на табличках могли служить в древности средством передачи информации. Расшифровать их не представляется возможным, так как они создавались людьми, не знавшими алфавита. Ученые надеются, что в будущем перевести эти послания ученым поможет искусственный интеллект.

Подобные таблички за последние 60 лет часто находили по обе стороны Балканских гор. Есть даже классификация подобных артефактов, возраст древнейших из которых составляет 8000 лет. Большинство табличек имеют одинаковую эллиптическую форму, некоторые из них имеют изображения животных, но в большинстве случаев они покрыты простыми линиями и узорами.

Нынешнюю глиняную табличку с нанесенным на нее протописьмом нашла команда археологов во главе с Явором и Каменом Бояджиевыми из Национального института и музея археологии в Софии и Валерием Петровым из Института этнологии и фольклористики в Софии.

Древнее поселение, где она была найдена, представляет собой группу жилищ, просторно рассредоточенных по площади не менее 150 тысяч квадратных метров. Деревня датируется концом позднего неолита и началом энеолита — периодом от 5100 до 4800 годов до нашей эры. Поселение находилось на террасе по обоим берегам небольшой реки.

В последние годы в Болгарии уже находили подобные артефакты. В частности, в 2017 году неподалеку от Новой Загоры на юге страны была найдена небольшая керамическая табличка возрастом около 8 тысяч лет, на которую были нанесены таинственные письменные знаки.

Другая похожая находка, фрагмент глиняной таблички возрастом 7000 лет с доалфавитным письмом конца неолита, была найдена в 2016 году при раскопках древнего поселения на севере Болгарии. Позднее на месте этой деревни был воздвигнут древнеримский форт, вошедший в историю под названием Ad Putea.

Еще одно аналогичное письмо возрастом около 7000 лет было найдено в 2008 году неподалеку от черноморского города Бургас. Оно находилось внутри кургана эпохи раннего энеолита. Археологи сообщили о нем только спустя 8 лет, в 2016 году.

Самым известным археологическим артефактом с доалфавитным письмом до сих пор являются так называемые Градешницкие таблички, найденные в 1969 году недалеко от города Градешница Врацкого района на северо-западе Болгарии. Артефакты, подобные табличкам Градешницы, также были обнаружены на территории Румынии, к северу от реки Дунай.