Фестиваль «На родине П.И. Чайковского» в Удмуртии впервые пройдет в формате open-air

Об этом сообщает пресс-служба республиканской филармонии.

64-й фестиваль состоится в Удмуртии с 8 по 11 июля. Стадион «Динамо» в Ижевске станет главной концертной площадкой смотра, здесь запланирован концерт пианиста Дениса Мацуева.

Концертной площадкой в Воткинске станет стадион «Знамя», в Сарапуле ею будет сцена на Набережной реки Камы. В рамках фестиваля также пройдет серия образовательных лекций и воркшопов, которые проведут ведущие специалисты России в сфере культуры.

В 2020 году фестиваль из-за пандемии не состоялся впервые в своей истории, уточнили ТАСС в пресс-службе республиканской филармонии.

Фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» — один из старейших в России, он проводится с 1958 года.