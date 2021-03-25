В Турции раскопали копию римского Колизея

Открытие сделали в ходе исследований руин древнего города Мастаура на западе страны.

Археологи обнаружили занесенные землей и скрытые деревьями и кустами остатки большого круглого амфитеатра, построенного в той же характерной форме, что и знаменитый Колизей в Риме. Находку сделала группа археологов из Университета Аднана Мендереса в Айдыне, Турция.

Копия Колизея была построена для проведения зрелищных мероприятий в то время, когда Анатолия (современная Турция) была частью Римской империи. Как и его знаменитый «собрат» в столице империи, найденный амфитеатр должен был стать местом кровопролитных сражений гладиаторов.

Удивительно, но копия Колизея оказалась почти неповрежденной — ее защитил от разрушения земляной и растительный покров.

Руины римских амфитеатров находили и раньше на территории Турции. Но от этих древних построек остался только след, они были уничтожены природными эрозионными силами или грабителями.

«Ранее подобных амфитеатров в Анатолии и в ее окрестностях не находили», — подчеркнул археолог Седат Аккурназ, руководитель раскопочной группы Мастауры. По его словам, это единственный объект, который природа уберегла столь надежным образом.

Большая часть амфитеатра находится под землей. Участки под землей очень хорошо сохранились, отметили археологи — амфитеатр выглядит так, будто его только что построили.

Исследуя подземные части стадиона, археологи обнаружили много хорошо сохранившихся комнат, которые могли быть заняты гладиаторами, важными гостями, администраторами и организаторами мероприятий. Арочные подъезды и сводчатые потолки выполнены в узнаваемом стиле римских архитекторов, соблюдавших свои стандарты и при строительстве в провинциях.

«В надземных частях здания видны некоторые ряды сидений, арена, где сражались гладиаторы, и поддерживающие стены снаружи здания», — отметил Аккурназ.

Круглый дизайн амфитеатра Мастауры уникален. Большинство римских амфитеатров были построены в форме полумесяца или полукруга, однако похоже, что архитекторы этого сооружения стремились продемонстрировать свою верность классическим принципам дизайна, установленным строителями Колизея в Риме в первом веке нашей эры, подчеркнул эксперт.

Размеры здания впечатляют. Его диаметр составляет около 100 метров, стены в самых высоких точках достигают высоты 15 метров. Хотя точные расчеты количества сидячих мест получить трудно: по оценке экспертов, амфитеатр мог вместить от 15 000 до 20 000 человек, когда был заполнен целиком (ср.: колизей в Риме вмещал 50 000 — 70 000 человек).

Основываясь на изучении методов каменной кладки, которые использовались во время строительства, археологи пришли к выводу, что копия Колизея была построена где-то во время правления Септимия Севера, правившего Римской империей с 193 по 211 год нашей эры.

В то время небольшой город Мастаура был частью провинции Азия и находился примерно на одинаковом расстоянии между несколькими более крупными городами в этом районе. Мастаура, возможно, была своего рода развлекательным центром, куда анатолийцы приходили смотреть гладиаторские бои, а также на спектакли и концерты в местном театре, частично сохранившиеся останки которого были идентифицированы недавно.

Трудно сказать, как часто этот стадион использовался после завершения строительства. В начале третьего века провинция Азия была относительно процветающей. Но после того, как император Александр Север был убит своими собственными войсками в 235 году, вся Римская империя вступила в период кризиса, который оказал глубокое влияние на ее владения в Анатолии.

После смерти Александра Севера на трон императора претендовали 26 человек. Кризис легитимности и последовавший за ним беспорядок, охвативший римскую политическую систему после падения династии Северов, породил глобальный политический кризис, который почти привел к окончательному распаду Империи.

В череду бед, обрушившихся на римлян и анатолийцев в третьем веке нашей эры, входили варварские вторжения, гражданские войны и хаос, крестьянские восстания и эпидемия кори или оспы, которая охватила римские земли и оставила миллионы мертвых тел, напоминает Hurriyet Daily News.