Театр Вахтангова представит спектакль «Обещание на рассвете» по роману Ромена Гари

Фото: Ромен Гари с матерью

Постановка рассказывает о любви сына к матери.

Спектакль будет представлен на Симоновской сцене театра Евгения Вахтангова. Его поставила молодой режиссер Лейла Абу-аль-Кишек, сообщили ТАСС в театре.

Роман «Обещание на рассвете» является автобиографией французского писателя, дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари. Книга была опубликована в 1960 году и остается самым знаменитым произведением писателя до сих пор.

Роман представляет собой признание в любви к матери, он рассказывает о том, как соотносится обещанное и случившееся, задуманное и достигнутое. Хотя автобиография написана легко и иронично, под ее легкостью чувствуется боль, рассказали в театре.

Любовь матери много раз спасала жизнь сыну, помогла ему стать известным писателем, но принесла и много страданий. Именно эта история оказала влияние на жизнь писателя, которая и привела его к трагической гибели, отметили в театре.