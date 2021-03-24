Международный культурный форум в Петербурге посвятят влиянию пандемии на культуру

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум запланирован на 11-13 ноября 2021 года. Его посвятят теме культурных кодов новой реальности, говорится в сообщении.

Именно творчество и искусство помогли обществу пережить время самоизоляции и дали надежду на лучшее и уверенность в завтрашнем дне, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. «Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом. Уверена, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретенный за этот период опыт. Это позволит осмыслить тенденции новой реальности и учитывать их при реализации культурной политики, выработать ориентиры нашей будущей работы», — цитируют в пресс-службе слова министра.

На дискуссионных площадках форума будут обсуждаться успешные культурные проекты и инициативы, реализованные в условиях преодоления трудностей пандемии. Также будут обсуждать опыт цифровизации культурных учреждений.

Санкт-Петербургский международный культурный форум — международная площадка для встреч, взаимодействия и обмена опытом между специалистами в области культуры, представителями власти, общественными деятелями и политиками разных стран мира. Форум должен был состояться в девятый раз с 12 по 14 ноября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.