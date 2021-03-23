Картину умершего от передозировки неоэкспрессиониста продали в Гонконге за $41,7 млн

Произведение стало самым дорогим из проданных на аукционах Азии, пишет The Art Newspaper.

Рекордную цену заплатили за картину американского художника Жана-Мишеля Баскии «Воин» (1982). Полотно ушло с аукциона в Гонконге за 323,6 млн гонконгских долларов, или около $41,7 млн.

Картина изображает антропоморфную фигуру с мечом, в которой повторяются обычные для работ художника скелетообразные черты. На прошедших торгах Christie’s был представлен лишь один этот лот.

Специалисты оценивали картину в диапазоне от $31 млн до $41 млн.

Жан Мишель-Баския — американский художник, родившийся в Нью-Йорке в семье выходцев из Гаити и Пуэрто-Рико. Баския был наркоманом и умер в 1988 году в 27 лет от передозировки.