Сыгравший Путина Алексей Воробьев рассказал о русском духе в американском фильме

Артист поделился новостями в интервью журналу «Собеседник».

В новом голливудском фильме российский певец и актер Алексей Воробьев, развивающий карьеру на Западе, сыграл нынешнего российского президента Владимира Путина в молодости. Вместе с Воробьевым в фильме снялся отец Анджелины Джоли Джон Войт.

По словам Воробьева, на экране он воплотил российского лидера еще до прихода к власти. Актер полагает, что ему удалось помочь американскому режиссеру создать «правильный» образ Путина и заставить прислушаться к своим словам.

«Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух», — заявил Воробьев. По словам актера, мировые знаменитости, с которыми ему приходится работать, — скромные люди, они не демонстрируют свой статус и умеют посмеяться над собой.