К лету в России заработает интернет-портал для детей «Культура для школьников»

На ресурсе будут доступны лекции, спектакли и избранные отечественные кинофильмы.

Портал «Культура для школьников РФ» будет популяризировать культуру среди российских детей и подростков, сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова в разговоре с ТАСС. Интернет-ресурс заработает уже к нынешнему лету.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова объясняла, что на данном ресурсе будут собраны лучшие произведения отечественной культуры в цифровом виде. В настоящее время портал работает в тестовом режиме, пояснила Ярилова.

Проект «Культура для школьников» Минкультуры и Министерства Просвещения запустили в 2019 году. Ресурс состоит из трех блоков: культпоход, культурный клуб и цифровая культура.