Музей Востока представит выставку «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Экспозиция откроется 15 мая, сообщили в музее.

На выставке впервые в России в одном пространстве будет представлено более 250 предметов из богатейшей иранской коллекции музея Востока, в том числе произведения живописи, керамика, оружие, ковры и манускрипты, исторические документы и фотографии.

Выставку дополнят экспонаты из Государственного архива и фонда Марджани, а также фотоснимки из Кунсткамеры (МАЭ РАН). Большая часть экспонатов выставляется впервые, отметили в музее.

Экспозиция поделена на ряд тематических разделов, которые показывают разные стороны жизни иранского общества XIX — начала XX века: духовную жизнь, повседневность, особенности ведения войны и охоты, взаимосвязи с Европой и исторические перипетии.

Коллекция каджарского искусства Государственного музея Востока является одной из богатейших в мире, наравне с Лувром, музеем Виктории и Альберта и Государственным Эрмитажем.

Каджары — тюркская династия правителей Ирана. Придя к власти в последней четверти XVIII века после кровавой междоусобной борьбы, к середине XIX века шахи династии столкнулись с давлением со стороны России и Британии, кризисными явлениями в экономике, территориальными потерями и социальной напряженностью, которые сделали каджарский период эпохой заката былой славы Ирана.

На фоне явственных признаков упадка возникло понимание важности перемен, а с европейским влиянием в страну проникли технические новшества, реформаторские идеи и современные вкусы. Своеобразие исторической ситуации вызвало к жизни две основные тенденции, определившие культурную модель времени: интерес к модернизации и европейским достижениям и преклонение перед собственной историей, эпосом и традициями, отмечается в сообщении музея.