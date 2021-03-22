Назвавший русских «ленивыми» Петр Авен вывезет коллекцию русской живописи в Латвию

Фото: Alfa-Bank Russia

Бывший российский чиновник купил для этого особняк, передает delfi.lv.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен собирается вывезти из России свою коллекцию русского искусства XX века, крупнейшую в стране. Картины будут размещены в его музее в Латвии. Для этого банкир уже купил здание в центре Риги на ул. Валдемара, д. 19. Жемчужины его коллекций «нуждаются в достойном обрамлении», заявил предприниматель.

Собрание произведений искусства Петра Авена создавалось более 25 лет. В основе его коллекции русского изобразительного искусства — живопись и графика начала ХХ века. Авену также принадлежат большие коллекции советского агитационного фарфора (тоже крупнейшая среди частных).

По словам Авена, Латвия является родиной его деда (во время революции бывшего латышским стрелком), семья проводит в стране много времени. «И я надеюсь, что задуманный музей, его постоянная экспозиция и выставки, проводимые в нем, внесет значимый вклад в латвийскую культурную жизнь, сделает Латвию более узнаваемой в мире и повысит к Латвии и Риге туристический интерес», — цитирует его слова портал.

Одна из самых ценных картин в коллекции Авена — портрет Велимира Хлебникова, который был написан Михаилом Ларионовым в 1910 году. Также в нее входят полотна Бориса Кустодиева, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Марка Шагала, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова и Роберта Фалька.

В октябре 2008 года Авен написал для журнала «Русский пионер» разгромную рецензию на роман Захара Прилепина «Санькя». В ней он пишет, что «проблема наша не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив».

В 2020 году Forbes оценивал стоимость коллекции Авена не менее чем в $500 млн. По версии Forbes, в 2020 году Авен занял 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его личное состояние достигает $4,6 млрд.