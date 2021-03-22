В Мемориальной квартире Святослава Рихтера открылась выставка «Грузинские палестины»

Экспозиция заработала в день рождения великого пианиста, 20 марта, сообщила пресс-служба Пушкинского музея.

Выставка небольшая, однако насыщенная яркими национальными красками и уникальными документами, сообщили в пресс-службе. Экспонаты из ГМИИ им. А.С. Пушкина, собраний В. Геловани и В. Платонова» покажут трагичные и одновременно счастливые, голодные и щедрые годы, проведенным Рихтером в Грузии среди талантливых людей, ставших его ближайшими друзьями и свидетелями его первых побед.

Выставка рассказывает о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, об участии в студенческой альпиниаде летом 1944-го по горам освобожденного Кавказа, о знакомстве и дружбе с яркими художниками Серебряного века и грузинского авангарда Еленой Ахвледиани, Кетеваном Магалашвили, Ладо Гудиашвили и Василием Шухаевым, супругами Борисом и Валентиной Куфтиными, актрисой Нато Вачнадзе, оперной певицей Надеждой Харадзе и другими представителями грузинской интеллигенции.

Картину дружбы артистов дополняют их любительские фотографии.

Помимо живописных и графических работ Елены Ахвледиани, Кетеван Магалашвили, Василия Шухаева и Ладо Гудиашвили, на выставке представлены эскизы и куклы Резо Габриадзе к спектаклям театра марионеток, а также редкие архивные документы и мемориальные предметы, которые передают чувства между Рихтером и его грузинскими друзьями.

На выставке представлены экспонаты из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина, прежде всего, из коллекции и архива Святослава Рихтера, а также из частных собраний академика РАН Виктора Геловани и заслуженного художника РФ Виктора Платонова.