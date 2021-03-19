Власти Казани потратят 19 млн рублей на содержание городских фонтанов

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Соответствующий госконтракт был опубликован на сайте единой информационной системы закупок.

Заявку разместила дирекция по конкурентной политике и закупкам города. Как следует из документации, содержание фонтанов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького обойдется городскому бюджету в 2,2 млн рублей, фонтана на протоке Булака — в 1,2 млн.

На содержание фонтана площади у театра им. Камала будет потрачено 2,3 млн рублей. Фонтан в парке «Крылья Советов» потребует 1,6 млн рублей. Фонтан на озере Нижний Кабан у театра им. Камала будет профинансирован на 2,2 млн рублей.

Как следует из документов, фонтаны должны работать не менее 12 и не более 13 часов в сутки. Заявки могут быть поданы до 26 марта текущего года.