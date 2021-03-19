Мариинский театр отметит юбилей «Легенды о любви» Юрия Григоровича тремя представлениями

23 марта мировой премьере постановки исполняется 60 лет, сообщили в театре.

«Легенда о любви» — один из ключевых хореографических текстов советского времени и лучшего балета Юрия Григоровича. Его память театр отметит тремя представлениями, которые пройдут 23, 24 и 25 марта.

Балет 1961 года стал дитем хрущевской оттепели и эстетическим прорывом ленинградской школы этого жанра. Молодой хореограф Григорович вместе с другими советскими коллегами, живший в изоляции, испытал сильнейшее художественное потрясение, когда парижская балетная труппа приехала с гастролями в СССР, отметили в театре.

Однако в «Легенде о любви» Григорович не стал отрекаться от принципов советских балетов-драм, от костюмов и декораций, но придал своей работе лаконизм и динамическую остроту. Соавтор хореографа, художник Симон Вирсаладзе, одел танцовщиков в трико, переключив внимание зрителя на тело и линии, напомнили в учреждении.

По сюжету, царица Мехменэ Бану обезображена колдуном для спасения сестры и была ею предана, теперь ее никогда не полюбит художник Ферхад, и она самовластно разлучит влюбленных. История рассказывает о фатальной невозможности любви, главный герой жертвует личным счастьем во имя народа. Однако, полагают в театре, сюжет балета скорее антисоветский — человеческое несчастье в «Легенде о любви» растворяется в государственном восторге.

В юбилейных спектаклях участвуют Виктория Терёшкина, Анастасия Матвиенко и Екатерина Кондаурова (Мехменэ Бану), Алина Сомова, Елена Евсеева и Надежда Батоева (Ширин), Кимин Ким, Владимир Шкляров и Андрей Ермаков (Ферхад). Дирижирует Арсений Шупляков.