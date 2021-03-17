Воронежцы хотят установить памятник лидеру группы «Сектор Газа»

Опрос среди жителей города был проведен мэрией Воронежа.

Идею установить в городе памятник основателю рок-группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, выступавшему под псевдонимом «Юра Хой», поддержали более 25 тысяч жителей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

Опрос был проведен на официальной странице властей в соцсети «ВКонтакте» в течение месяца. В нем приняло участие 28 881 человек, из них более 25 тыс., или 87%, поддержали идею, 3 тыс. 852 человека (13%) высказались против. По мнению главы Воронежа Вадима Кстенина, инициатива по увековечиванию памяти Юрия Клинских получила практически единодушную общественную поддержку.

«Это, бесспорно, будет народный памятник», — подчеркнул градоначальник. Глава города призвал жителей объединяться и работать конструктивно, чтобы этот объект появился в городе, и пообещал поддержку администрации.

Рок-группа «Сектор Газа» была создана в Воронеже в 1987 году. Группа выпустила две пластинки и записала 15 альбомов. Юрий «Хой» Клинских умер 4 июля 2000 года в возрасте 35 лет. Точные причины его смерти до сих пор не известны, данные о результатах вскрытия тела отсутствуют.