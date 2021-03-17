На кладбище медного века в Венгрии нашли золотые украшения для женской фигуры

Открытие сделали археологи из музея Хермана Отта в Мишкольце.

Ученые нашли богатый клад золотых изделий возрастом от 4 до 5 тысяч лет, сообщает Heritage Daily. Находку сделали неподалеку от деревни Бюккабрань.

Некрополь эпохи медного века был обнаружен на территории доисторической долины реки Чинсе. Эта территория была населена в период с позднего каменного века до Средневековья.

Ученые раскопали 34 могилы, датируемые примерно четвертым тысячелетием до нашей эры. Некоторые из захоронений принадлежали представителям элиты. В том числе были найдены три гробницы с останками женщин, погребенных вместе с золотыми артефактами.

В захоронениях обнаружили конические подвески из тонких золотых пластин, являвшихся частью роскошных церемониальных головных уборов. Эксперты считают, что подвески служили для подчеркивания женской фигуры — их рельефные выпуклости имитировали женскую грудь.

Внимание ученых привлекло и другое захоронение, в котором находились останки высокопоставленного мужчины. В нем было найдено множество погребальных предметов, в том числе полированный каменный топор и медная кирка. Такие предметы в то время широко использовались на рудниках для добычи драгоценной руды, в том числе золота. Ученые полагают, что предметы были уложены в могилу как подношение богам, либо чтобы мужчина мог использовать их в своей загробной жизни, так как в этом регионе множество рудников.