Опубликован трейлер фантастического триллера «Поколение Вояджер» с Колином Фарреллом

Картина выйдет в прокат в России 22 апреля.

Финальный трейлер фильма представили создатели в понедельник, сообщили в пресс-службе российской компании-прокатчика «Наше кино». Трейлер был опубликован на YouTube-канале компании.

Триллер рассказывает о группе людей, которые были специально выращены для путешествия к далекой планете и ее колонизации. Во время космической экспедиции участники узнают, что принимаемая ими якобы для защиты жидкость на самом деле подавляет их эмоции и желания, делая их уязвимыми для внешнего контроля. После того, как космонавты отказываются принимать препарат, на корабле начинается хаос.

Режиссером фильма стал Нил Бергер, известный по фильмам «Области тьмы» и «Иллюзионист». В картине сыграли Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан и другие актеры.