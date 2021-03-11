Утвержден состав оргкомитета по празднованию 200-летия Александра Островского

Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

Документ, устанавливающий состав организационного комитета по празднованию юбилея русского драматурга Александра Островского, опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав комитета вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая сферу культуры, министр культуры России Ольга Любимова, замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина, худрук мхт имени Чехова Сергей Женовач, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

Указ о праздновании 200-летия Александра Островского был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2020 года.