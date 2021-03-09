Музей Севастополя организует дайвинг-экскурсии к сокровищам затонувших кораблей

Подводное хранилище будет открыто на базе комплекса в Балаклаве.

Местом размещения подводного депозитария станет Музей фортификационных сооружений. Там будут храниться предметы, найденные археологами на дне Черного моря, которые необходимо оставить в воде для их сохранности.

Увидеть древности можно будет не только с берега, но и погрузившись с аквалангом, рассказал директор музея Юрий Тарариев в разговоре с ТАСС. Найденные на дне моря предметы будут подготовлены для экспонирования прямо в морской среде. На глубине около метра будут сделаны подставки для освещения, подведены видеокамеры для трансляции в реальном времени.

Музей расположен в атомном подземном комплексе советских времен, оборудованном в толще скалы. В подводной части комплекса уже находятся более 40 предметов, в том числе Римского и Византийского периодов, а также связанные с Крымской войной 1854-1855 годов и с Гражданской войной. Под водой лежит и часть немецкого гидросамолета «Дорнье», сбитого у берегов Крыма в 1944 году.

Реализация проекта потребует финансирования в размере более 8 млн рублей. В этом году оборудовать подводную выставку будет невозможно, потому что ученые ждут поставки подводной лодки С-49, недавно переданной учреждению.