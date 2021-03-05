Садальский сравнил развод Алибасова и Шукшиной с одесским анекдотом о вдове

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Актер с иронией прокомментировал несостоявшийся развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной в своем Instagram.

Садальский вспомнил старый одесский анекдот о муже, которому жена отказывает на просьбу о разводе. «Вдовой взял, вдовой и оставишь», — цитирует анекдот артист.

По словам Садальского, Федосеева-Шукшина и Алибасов не должны были выносить происходящее в своей семье на публику. Кроме того, он приводит цитату о любви из «Записок из подполья» Федора Достоевского.

В то же время актер подозревает, что вся эта история может быть постановкой для привлечения внимания. По его словам, пара уже получила заявку на участие в ток-шоу, «подогревом» которого и может служить текущая ситуация.