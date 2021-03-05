На канале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон картин с Андреем Мироновым

Акция телеканала пройдет к 80-летию со дня рождения советского актера.

Зрителям будут представлены четыре фильма, в том числе «Бриллиантовая рука», «Человек с бульвара Капуцинов», «Невероятные приключения итальянцев в России» и криминальный боевик «Достояние республики».

Как напоминают в пресс-службе канала, Андрей Миронов стал легендой и любимцем миллионов зрителей еще при жизни. Фильмы с его участием не теряют актуальности и в наши дни, они остаются интересными и понятными для молодых зрителей.

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в семье московских театральных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Будущая звезда советских фильмов Андрей Миронов окончил Театральное училище имени Щукина по курсу Иосифа Рапопорта.

Дебютом Миронова в кино был образ старшеклассника Петра в картине Юлия Райзмана «А если это любовь» (1961). Однако самую широкую известность ему принесли комедии шестидесятых годов, в том числе «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля».

Актер скончался в 1987 году в возрасте 46 лет.