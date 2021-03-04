За пару часов до смерти Грачевский попросил дочку поговорить с ним

Видеообращение худрука «Ералаша» было опубликовано в эфире программы «Пусть говорят».

Несмотря на то, что Борис Грачевский ушел от своей второй жены, он поддерживал отношения с их общей дочерью. На видео режиссер в кислородной маске обращается к дочери Василисе и говорит, что ему уже лучше, и он ждет ее звонка.

«Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — сказал создатель детского видеожурнала.

Попав в больницу с коронавирусом, Грачевский до последнего надеялся, что выздоровеет. Его родственники тоже сохраняли надежду, так как создатель «Ералаша» уверял их, что чувствует себя с каждым днем все лучше, пишет ФАН.

Дочь Грачевского Василиса родилась во втором браке, в котором с супругой Анной они прожили вместе 4 года. Однако в 2016 году Грачевский бросил и вторую жену и женился снова. Его третьей женой стала Екатерина Белоцерковская, в прошлом году родившая ему сына Филиппа.

Грачевский умер 14 января 2021 года из-за осложнений, связанных с короновирусом.