Новое здание Пермской художественной галереи построят за 4,2 млрд руб

03.03.2021
Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, победитель конкурса был определен по результатам рассмотрения четырех заявок. Правительство региона заключит контракт с подрядчиком победителем в течение 20 дней после предоставления обеспечения.
Контракт предусматривает, что подрядчик сдаст объект в эксплуатацию 2023 году. Новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300».
Экспонаты в собрании галерее имеют особенную культурную и историческую ценность, однако жители края и туристы долгое время могли видеть лишь малую их часть, отметил губернатор Дмитрий Махонин.
На сегодняшний день в Пермской галерее собрано более 51 тыс. единиц хранения артефактов различных жанров, стран и эпох. Галерея с 1932 года располагается в здании кафедрального Спасо-Преображенского собора. Собор является памятником архитектуры XIX века.