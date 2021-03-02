Пушкинский музей представит персональную выставку Билла Виолы

Американский художник является одним из самых влиятельных ныне живущих мастеров видеоарта.

Пушкинский музей посвящает свои главные залы такой масштабной выставке медиаискусства впервые, сообщила пресс-служба учреждения. Более 20 видеоработ демонстрируют, как художник исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании своих знаковых работ.

Посетители впервые увидят такие масштабные произведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и четыре работы из серии «Мученики» (2014).

Первая персональная выставка Билла Виолы в России охватывает 14 лет его творчества. В работах периода с 2000 по 2014 год суммируются его творческие поиски, главный предмет которых — состояние человека, его путешествие в этом мире, от рождения до смерти, и трансформации, происходящие с его душой. Путешествуя по миру, Виола фиксировал визуальные образы, записывал традиционную музыку, наблюдал за влиянием религии на искусство и культуру.

Проект «Билл Виола. Путешествие души» представлен музеем в рамках направления «Пушкинский XXI». Его специфика — стремление связать классическую художественную традицию и современность, открыть для зрителя новый опыт восприятия искусства через эмоции и сопереживание.

Творчество Виолы — это ставший уже образцовым пример переосмысления традиционной западной художественной культуры, религиозных образов и метафор в контексте современной повседневности средствами медиаискусства, отмечается в сообщении.