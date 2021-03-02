В апреле власти России оценят реальные потери культуры от пандемии

В настоящее время более 90 тысяч учреждений культуры получают поддержку из бюджета разных уровней.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС, с деятелями культуры достигнута договоренность о том, что после получения отчетных данных за 2020 год власти оценят реальную картину произошедшего, объем недополученных внебюджетных доходов и уровень компенсации их правительством. На этой основе будет решено, как модернизировать планирование госзадания для учреждений культуры.

Сфера культуры наиболее пострадала в период пандемии, ограничительные мероприятия затронули в первую очередь учреждения культуры. Один период в первую волну они вообще не работали, затем были вынуждены ограничить заполняемость. Вследствие этого традиционные доходы от продажи билетов были недополучены учреждениями, отметила Голикова.

На встрече представителей правительства с деятелями культуры и искусства ставился вопрос о пересмотре подходов к планированию госзадания для учреждений культуры, напомнила чиновница. Обсуждалось задача не эскалировать необходимость учреждения зарабатывать на билетах, при этом обеспечить гражданам доступность сферы культуры, подчеркнула вице-премьер.