Почти в половине городов России к 2024 году появятся виртуальные концертные залы

В 2020 году 80 виртуальных концертных залов были открыты в 44 регионах России.

В рамках нацпроекта «Культура» к 2024 году такие площадки появятся почти в половине городов страны. Об этом заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Очень востребованы виртуальные концертные залы. За 2020 год в 44 регионах России открыто 80 виртуальных концертных залов. Благодаря им выступления известных коллективов и солистов становятся доступными даже в самых отдаленных городах России. Их жители теперь абсолютно бесплатно знакомятся с лучшими образцами классической музыки на большом экране, как в записи, так и в режиме реального времени. У нас в стране порядка 1100 городов, и в результате реализации нацпроекта практически каждый второй город будет оборудован такой площадкой», - сказала Ольга Любимова.

По ее словам, необязательно иметь для этого специализированный филармонический зал. Виртуальные концертные залы можно организовать в домах культуры, библиотеках и музеях.