В Петербурге представили конспект доклада хирурга Бурденко о смертельном ранении Пушкина

Документ показали на выставке Военно-медицинского музея Минобороны РФ «Я ускользнул от эскулапа».

Центральным экспонатом выставки стал оригинал конспекта, который сделал главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. В нем он проанализировал ранение Пушкина, полученное на дуэли 8 февраля 1837 года.

Выставка включает пять разделов, каждый из которых посвящен определенной жизни русского поэта, рассказывает о его болезнях, лечении и усилиях врачей. Экспозиция также рассказывает об отражении вопросов медицины в творчестве Пушкина.

Оригинал доклада Бурденко был сделан в феврале 1937 года, ровно 100 лет спустя после роковой дуэли. Хирург анализирует ход лечения поэта и делает свои выводы о том, как нужно было лечить Пушкина с учетом уровня развития медицины в его время.

По мнению Бурденко, рана Пушкина была тяжелая, но не смертельная. Под влиянием наполеоновских войн хирургическое искусство в то время поднялось на достаточно высокий уровень, французские хирурги делали смелые сложные операции. Однако ведущие русские врачи находились под влиянием отсталой немецкой школы, которая не решалась применять хирургическое вмешательство и ограничивалась симптоматическими методами, говорится в конспекте.