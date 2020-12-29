Любимова назвала «сырым» законопроект о разделении полномочий худрука и директора театра

Проект закона находится в процессе разработки, сообщила глава Минкультуры РФ , которую цитирует «Интерфакс».

По словам министра, данная мера все еще обсуждается и будет дорабатываться исходя из конкретной ситуации в каждом учреждении. В настоящее время идет обсуждение изменений, которые могут предотвратить повторение негативных ситуаций, сообщила глава Минкультуры РФ.

Один из вариантов предлагался профессиональным сообществом — эта мера обеспечивает соблюдение необходимого баланса между административно-хозяйственной и творческой деятельностью, рассказала Любимова в интервью трем российским информагентствам.

При этом министр отметила, что в российской культуре есть «уникальные личности», которые являются одновременно директорами и художественными руководителями. «Я полагаю, что, исходя из каждого учреждения, мы будем дорабатывать это предложение», — подчеркнула она.

По словам Любимовой, при обсуждении законопроекта о разграничении полномочий худрука и директора возникли опасения, что в некоторых регионах решение о назначении одного из двух фактических руководителей будет основано на личном интересе. По словам министра, этот вопрос еще будет обсуждаться со всеми региональными министерствами.