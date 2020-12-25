Музей «Гараж» оцифровал Вторую триеннале «Красивая ночь всех людей»

Об этом сообщает пресс-служба Музея современного искусства в пятницу.

С 25 декабря Вторую триеннале российского современного искусства можно посетить онлайн, говорится в сообщении.

Пользователи могут посмотреть виртуальную панораму, на которой собрано более 70 произведений. Каждое из них снабжено краткой справкой о художниках. Панораму сопровождает подкаст искусствоведа, куратора 1-й Триеннале и архива «Гаража» Саши Обуховой, которая вместе с психологом Егором Егоровым обсуждает художественные и психологические аспекты работ Второй триеннале.

Видеоэкскурсия со старшим экскурсоводом Антоном Дворцевым включает обзор всей триеннале, а также интервью с пятью художниками выставки. В первой серии экскурсии будут представлены беседы с Анастасией Кайнеанунг, Икуру Куваджимой и Антоном Кушаевым.

Во второй серии о своих работах расскажут Карина Садреева-Нуриева и Сергей Филатов. Она выйдет в начале 2021 года.