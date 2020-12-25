Кевин Спейси опубликовал рождественское обращение к думающим о суициде

В своем видеоролике актер поделился отношением к трудностям уходящего года.

Спейси рассказал, что в уходящем году многие поклонники жаловались ему на свои проблемы. Однако, хотя предложить свою поддержку было честью для него, он вынужден честно признаться, что всё это превышало его возможности, подчеркнул Спейси.

«Если вы чувствуете вину или стыд, если боретесь со своим «я», прижаты к стене и чувствуете, что для вас больше нет пути в жизни — независимо от ситуации, я вам обещаю, что выход есть», — заявил Спейси.

Актер сказал, что многие из обращающихся к нему находятся на грани самоубийства и размышляют о том, чтобы свести счеты с жизнью. «Всем, кому тяжело, кто задумывается над этим — пожалуйста, не делайте этого», — призвал актер.

В конце видео актер приложил номер горячей линии по предотвращению суицида.