Коллекция Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнилась 43 нательными крестами

В коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника поступили 43 старообрядческих нательных креста XVII века.



Предметы будут отреставрированы, после чего будут экспонироваться и исследоваться, передает пресс-служба музея.



«Предметы имеют возраст более 300 лет. Всего — 43 креста-тельника. Все они относятся к типу старинной меднолитой пластики, которая выпускалась старообрядческими литейными мастерскими», — рассказал гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов.



По словам руководителя, к старообрядческим кресты относят по ряду признаков, в числе которых форма креста, отсутствие на нем фигуры Христа.



Кресты переданы на хранение Управлением Минкультуры России по Северо-Западному округу.