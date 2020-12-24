В Доме творчества им. Поленова представили акцию «Народная культура для школьников»

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Специалисты Дома народного творчества имени В.Д. Поленова представили концепцию проведения акции «Народная культура для школьников». Презентация прошла 24 декабря в рамках в рамках всероссийского вебинара.

Акция включает методические рекомендации и практическое руководство по вовлечению школьников в активную деятельность по изучению и популяризации традиционной народной культуры, говорится в сообщении.

В вебинаре участвовали 100 человек. Среди них были региональные кураторы и эксперты методических центров в сфере народного творчества из всех регионов страны.

Акция начнется в январе 2021 года. В ней примут участие более 41 тысячи учреждений клубного типа.

Школьники познакомятся с многонациональными традициями России, вовлекутся в активную исследовательскую и творческую деятельность через современные молодежные форматы. Челленджи, веб-экспедиции, флешмобы, фольклорные онлайн-марафоны пройдут во всех регионах страны в начале 2021 года.