Московский губернский театр представит спектакль по поэзии «оттепели»

Автором сценария и режиссером постановки стала Ольга Матвеева, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

Московский губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит премьеру спектакля «Поэтическое кафе «Луч» в четверг. Художественный руководитель постановки — Сергей Безруков.

По словам пресс-атташе, постановка продолжит цикл поэтических спектаклей, начавшийся в Московском губернском театре в прошлом сезоне.

Конец 1950-х и 1960-е годы были удивительным периодом российской истории, отметила собеседница агентства. «Оттепель» — время пробуждения и свободы, нового театрального языка и кинематографа, время литературных открытий.

«Стихи были нужны всем. Их читали на площадях и стадионах, в музеях и у памятников. Об этом — новый спектакль из цикла «Поэтическое кабаре», который стартовал в Московском губернском театре в прошлом сезоне», — поведала пресс-атташе.